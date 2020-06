¿Mica Viciconte y Fabián Cubero están comprometidos? La foto que levantó sospechas entre sus fans

La relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero es uno de las más solidas en el mundo del espectáculo, luego de casi tres años de estar juntos. Tal es así, que Cinthia Fernández. amiga de la ex “Combate”, estuvo atenta y no dejó pasar el “detalle” que lució su amiga en una publicación de Twitter.

La pareja del ex jugador de Vélez escribió: “Esta foto fue sacada con mi celular y se la pasé a @samuelganembeauty para que haga magia y así quedo. Sos crack”. Este detalle en la mano de Mica no pasó desapercibido para la ex de Martín Baclini.

“Perdón, ese anillo es de compromiso y no dijo nada ud?”, la deschavó Cinhtia en un reposteo que hizo de la foto publicada por Viciconte en su cuenta de Instagram, a la que además le dibujó un círculo negro para que no quedaran dudas de a qué se refería.

Además, el 13 de agosto Mica y Cubero van a cumplir tres años de novios, por lo que son muchos los fans de ambos que esperan noticias por el lado de una propuesta de casamiento.

Sin embargo, ya hay antecedentes en ese sentido. El año pasado, durante el Día de San Valentín, Mica fue entrevistada en “Intrusos” con un anillo en su mano. Jorge Rial le preguntó a la actriz si se trataba de una alianza de compromiso, lo que fue desmentido rotundamente.

Pero a los pocos minutos se comunicó con el programa Fabián Cubero para pedir que le dijeran a Mica que el anillo no era de compromiso “salvo que ella quisiera casarse”.