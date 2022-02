Mica Viciconte usó su carta y le pasó por encima a Paulo Kablan en la final por el delantal dorado

Este jueves fue la gran final de la Semana de Oro de Masterchef Celebrity y Mica Viciconte se quedó con el delantal dorado. La guardavidas se enfrentó a Paulo Kablan y a Cathy Fulop, aunque finalmente se disputó el gran premio con el periodista, luego de haberlo dejado en desventaja al usar su carta maestra.

Mica Viconte dejó en claro que ella fue a ganar a Masterchef, ya que hizo uso de su beneficio por haber tenido el mejor plato y con eso destrozó a su compañero. La novia de Fabián Cubero le quitó 10 minutos de preparación a Paulo Kablan y fue clave a la hora de presentar los platos finales.

Mica Viciconte destrozó a Paulo Kablan en la final por el delantal dorado en Masterchef.

“Es una final, no me va a temblar el pulso”, reconoció Viciconte y luego de pensarlo unos segundos, informó su decisión: “Le voy a sacar a uno los diez minutos. A Paulo”.

Los tres participantes fueron desafiados a cocinar con dos modalidades de cocción. Así, a Cathy le tocó el horno y el disco; a Mica el wok y la plancha y a Paulo, la parrilla y la vaporera.

“Qué dura que sos”, dijo Paulo sobre la decisión de su compañera y luego ella dio explicaciones de su estrategia: “Considero que este último tiempo le estuvo metiendo bastante, estaba estudiando como yo, así que le quiero sacar el tiempo”.

“Estoy jugando y quiero ganar, la competencia me genera mucha adrenalina”, aseguró Mica sin pelos en la lengua y segura de su objetivo.

Mica Viciconte fue la mejor de la noche y se quedó con el premio

A la hora del las devoluciones, Paulo anduvo bien con el bife de chorizo a la parrilla pero no tuvo suerte con los vegetales a la vaporera: “Parece comida de lata”, lo ridiculizó Betular. Mejor le fue a Mica, que recibió el particular elogio de Donato: “Es un wok and roll”.

Así, Mica Viciconte se quedó con el primer delantal dorado de Masterchef Celebrity. Aunque este triunfo no la salva de la gala de eliminación del domingo, donde competirá con del Mery del Cerro, Peque Pareto, Ernestina Pais, Luisa Albinoni y Malena Guinzburg, pero en caso de superarla, tendrá inmunidad por una semana.