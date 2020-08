Mica Viciconte sorprendió a sus seguidores con un fuerte descargo en Twitter y su lado más sexy en Instagram

Esta semana Mica Viciconte volvió a ser noticia relacionada con su archienemiga Nicole Neumann por unas declaraciones que realizó la panelista de “Nosotros a la Mañana” (El Trece) en referencia a la actual pareja de su ex.

Acusada de maltratadora, Viconte usó su cuenta de Twitter y expresó: “Para los que hablan tanto y con tanta agresión les quiero decir que lo de maltratado me gustaría que me aclaren dónde lo fui... Porque hablar al pedo es muy fácil, no? Y después tengo una familia que me enseñó el respeto”.

Luego agregó: “Defenderse de una agresión no es ser maltratadora. Hay que separar de verdad, hay personas que sufren maltratos y les puedo asegurar que no es mi caso”, puntualizó. “Yo no estoy hablando de varios temas y sino busquen desde el día que me llego la cautelar”.

Ya más relajada la rubia de canal Nueve compartió una imagen recién despierta y mostró su trabajado cuerpo luciendo un body negro de encaje y seda que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Los comentarios que recibió la ex Combate fueron de los más variados pero sobresalieron: “Potra”, “Pasame tu WhatsApp”, “Sos fuego”, “Buen día mi amor”, entre otros.