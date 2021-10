Mica Viciconte le consultó a Fabián Cubero si la China Suárez le escribió tras la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de la escandalosa pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, debido a que el futbolista mantenía intercambio de mensajes subidos de tono con la China Suárez a espaldas de su esposa, muchos seguidores de ambos y algunas personalidades de la farándula opinaron del tema.

Una de ellas fue Micaela Viciconte, quien de visita en el programa “No es tan tarde” de Germán Paoloski en Telefe, confesó que interrogó a Fabián Cubero para saber si la ex “Casi Ángeles” se comunicó con él en alguna oportunidad.

“Salió este tema, estábamos en la cama y le pregunté ¿te escribió? Y me dijo que no”, contestó la modelo que concurrió al show de medianoche con u actual pareja. Lejos de quedarse con eso, Paoloski insistió: “¿Y si fuera sí?”. Entonces, Cubero despejó rápidamente toda sospecha y dejó en claro que de recibir un mensaje de la actriz lo ignoraría. “No contesto”, aseguró Fabián.

Algunos segundos después, el conductor le preguntó al deportista si en caso de recibir un mensaje de la China le contaría a Mica, y el ex Vélez Sarsfield aseguró que no creía que fuera necesario, pero Viciconte le retrucó: “¡Sí! ¡Me contás! Porque igual me voy a enterar”.

“No me gustaría tener una amiga así y no me gustó lo que dijo porque se metió en la boca del lobo… El hombre se estaba separando… No se separó. Y lo de Icardi es imperdonable, pero lo de ella también”, opinó Viciconte de forma seria sobre el escándalo que tuvo a todo un país en vilo y que tiene de protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte sorprendió en sus redes al realizar un impactante anuncio

El último jueves, Viciconte fue noticia por algo más alegre que una pelea y es que utilizó sus redes sociales para anunciar una noticia relacionado a su futuro laboral, que confirmaría los rumores y especulaciones de la prensa.

Ahora si puedo gritar y decirles que estoy confirmada para entrar a MasterChef”, anunció la modelo de amplia trayectoria en el mundo de los realities, ya que hizo carrera en “Combate” y en los distintos formatos de “Showmatch”.

Así anunció Mica Viciconte su confirmación para MasterChef Celebrity.

De esta forma Viciconte se suma a otros nombres como los de José Luis Gioia, Paula Pareto, Charlotte Canigia, Catherine Fulop, Joaquin Levington, Gaston Soffritti, Victoria “Juariu” Braier, Charlotte Chantal Caniggia, Héctor “El Negro” Enrique y Tomás Fonzi, entre otros.