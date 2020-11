Cada noche Guido Kaczka invita a la familia a pasar un rato de entretenimiento mientras los taxistas y las enfermeras se juegan todo a ganar desde dinero, productos comestibles hasta un auto cero kilómetro.

En ese contexto de festejo y distracción que el conductor maneja a la perfección, distintas figuras bailan y juegan con los participantes respetando todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del covid 19.

Este jueves, una de las estrellas invitadas al piso fue Mica Viciconte quien sorprendió a todos en el momento del baile al aparecer vestida como Gatúbela con un enterito negro, un antifaz y un látigo en la mano.

Al verla Guido comentó: “Uy no, pará... No te lo puedo creer, pará. Mica Viciconte me ha quitado el aliento, señor locutor. Además, me lo imagino de Batman a Fabián Cubero... En su batimóvil él, no lo puedo creer. Va a venir Cubero a bailar también eh, con su traje de Batman...”, afirmó Guido Kaczka al ver el look de panelista de Pampita.