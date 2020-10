Mica Viciconte hizo un relato de cómo llegó a la cama por primera vez con Fabián Cubero

Como invitada a “Bienvenidos a bordo”, Mica Viciconte contó los detalles de la primera noche con Fabián Cubero, la noche que daría inicio a una relación de 4 años que se mantiene firme y muy picante. Guido Kaczka fue quien dio inicio preguntando solo sobre el primer beso con su novio, pero fue como darle rienda suelta a Mica.

“¿Cuándo fue? Ay… creo que fue en mi departamento. Yo vivía sola y él vino. Era planta baja así que no subió, pero entró, miramos una peli y se quedó a dormir. De la nada”. Aunque se tomó un momento para revivir el recuerdo en su memoria, la mediática no olvida que el mayor avance fue de Fabián. “Yo no lo invité”, dijo haciendo referencia a que él se quedara ese día.

“Fui al baño y cuando salí, él estaba metido en la cama. Para mí porque volver le quedaba lejos y dijo ‘ya fue’. Era un loft chico y estaba todo junto, el sillón y la cama. Y cuando volví del baño, él estaba metido en la cama y me dijo ‘me quedo’” . Y riendo agregó: “Estaba en bóxer, no le importó nada”.

Sin embargo, su primera vez juntos no fue una noche soñada, sino que Mica se sinceró y contó que aunque todo venía bien, hubo contratiempos: “Ese día le agarró un calambre. Todo mal la primera salida. Él me había dicho de ver una peli, le prestamos atención dos segundos, buena onda y pasó lo que todo uno sabe”. Hoy cuenta todo entre risas, porque a pesar de los primeros tropiezos, la historia salió bien para ellos dos. Incluso la pareja siempre anda posteando sus divertidos momentos juntos.

La pareja se conoció en “Un Sol para los Chicos”, un programa que reúne a distintos famosos una vez al año para recaudar fondos para chicos de sectores más vulnerables. En un principio, Mica contó que no quería salir con “Poroto” a causa de su fama de “mujeriego”. Pero finalmente, el ex futbolista terminó demostrándole lo contrario. En el inicio de su relación, Cubero hasta confesó que solo veía “Combate” (el programa que Viciconte ganó y por el que se hizo famosa) solo para verla a ella.

La pareja se toma muchas fotos con poca ropa y en intimidad.

La pareja siempre sube posteos juntos y demuestran que su relación es firme y consolidada. Además, siempre hay algún guiño pícaro que deja en claro que nunca dejan de experimentar y renovar la sensualidad y el fuego de su relación. Hoy incluso ya comparten un pequeño retoño: su perrita Aloha.