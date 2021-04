Mica Viciconte hecho a los gritos a Nicole Neumann por acercarse a la casa que comparte con Fabián Cubero

Todo lo que involucre al trio Nicole Neumann , Fabián Cubero y Mica Viciconte es un anuncio asegurado de escándalo. Entre el divorcio con el ex futbolista, la mala relación con su nueva novia e incluso una causa que involucra un bozal legal sobre nombrarla a ella en los medios, las peleas son interminables. Pero parece que en este último round, por primera vez la modelo no tuvo nada que ver con el explosivo enojo que Viciconte tuco cuando actuaba como cualquier madre lo haría.

Desde el inicio del noviazgo de la ex Combate con Cubero , las rubias ni han asomado a llevarse bien, más bien saltan las chispas cada vez que están a metros de distancia. En esta última ocasión, fue la inusitada reacción de Mica lo que dejó descolocada hasta a la guardia del Country donde tiene su casa con el ex futbolista.

El gran problema habría sido cuando la modelo se acercó a la casa de su ex para poder dejar en persona a las tres hijas que tienen juntos, a causa de que él no estaba y no había podido ir a buscarlas a la puerta. Pero según contaron en Los Ángeles por la Mañana, Mica explotó y salió a gritarle que se alejara.

“El otro día como Cubero no estaba y no salió a buscarlas, Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia”, contó Yanina Latorre en LAM.

La impensada reacción de Cinthia Fernández

En el piso, Cinthia Fernandez la enfrentó saliendo en defensa como amiga de Viciconte, pero la mamá de Lola Latorre dijo sorprendida: “¡¿Cómo Nicole Neumann que es la madre no va a poder llevar a sus hijas a la casa del padre?! ¡¿Estamos todos locos?!”.

La relación de Nicole y Mica ya venía bastante picada por un episodio anterior, relacionado a la intimidad de una de las hijas de la modelo. Según ella acusaba, había sido la misma Viciconte quien había compartido los datos de la operación de la pequeña con LAM, lo que terminó en un estallido por parte de Nikita, por la violación de la intimidad de su hija.