Mica Viciconte explicó por qué Federico Hoppe no es un buen anfitrión

En sus primeros años como participante del Bailando, Mica Viciconte forjó una estrecha amistad con Macarena Rinaldi, la actual pareja de Federico Hoppe, motivo por el que cada tanto las chicas organizan reuniones junto a sus respectivas parejas. Pero cuando los encuentros se llevan a cabo en la casa de la mano derecha de Marcelo Tinelli, no es un gran anfitrión.

“Maca y Fede han venido a comer a casa y nosotros hemos ido a su casa, pero lo que pasa es que Hoppe no cocina”, reveló la mediática en la pista de La Academia, certamen en el que acompañó a Lío Ferro en la salsa de a tres.

Y con mucho humor reveló cómo fue la dinámica en la última cena que compartieron. “No sé si puedo contarlo, lo invitó a Fabián a comer. Estaba Maca, todo divino. Y le dice a Fabián ‘ahí tenés la parrilla. Yo compré toda la carne’. Fabián tuvo que hacer el asado. Él le alcanzó las cosas para el fuego, pero no hizo un carajo”, relató entre risas.

Mica Viciconte y una picante teoría sobre el Tucu López

En un móvil con Los ángeles de la mañana, Mica señaló que en su paso por la pista de ShowMatch, Jimena Barón la ignoró. “Nunca me sentí tan querida, todos me tiraban flores, menos vos Ángel”, comentó. Y aclaró: “Me quieren pero no sé si Jimena, viste que me ignoró, no sé si se dieron cuenta”.

Según la pareja de Fabián “Poroto” Cubero el motivo de esta actitud de “La Cobra” es nada menos que su cercanía a uno de sus exnovios. “Para mí porque trabajo con el Tucu López, quizás, yo empecé a unir hilos. Sentí como que no me dio ninguna devolución de nada, era como raro. Pero bueno me fui contenta, la verdad la pasé re bien”, cerró.