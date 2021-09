Mica Viciconte escribió romántico posteo para Fabián Cubero pero con varios “palitos” para Nicole Neumann

Todo parecía estar en paz entre Mica Viciconte y Fabián Cubero con Nicole Neumann, pero puertas adentro todo continúa igual de tenso y complicado que antes. Al menos eso dejó entrever Carmen Barbieri con polémicas declaraciones y un romántico mensaje que la guardavidas le dedicó al exjugador de fútbol, con varios “palitos” para la modelo.

Este fin de semana, una de las hijas de Fabián y Nicole hizo su primera comunión, y todos juntos compartieron el momento de la misa en la iglesia. Por primera vez, los exesposos estuvieron bajo el mismo techo compartiendo un evento familiar con sus respectivas parejas.

Incluso, Neumann subió una historia a sus redes y mencionó a Poroto Cubero, algo que llamó la atención y encendió las alarmas del inicio de una buena relación entre ex. Sin embargo, Carmen Barbieri habló en su programa y contó que no todo es lo que parece y que una de las hijas de la modelo y el exdeportista no se siente cómoda con Mica Viciconte y no quiere ir a la casa de su papá.

Nicole Neumann y Manu Urcera con las hijas de la modelo y Fabián Cubero.

Fabián Cubero y Mica Viciconte con las hijas del jugador y Nicole Neumann.

“Nicole me dijo ‘siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra’. No estoy hablando mal del papá de las chicas. Esto que hablamos fue de mujer a mujer. ‘Quedo como la mala de la película y la estoy pasando mal’, me dijo”, comentó Barbieri en su programa.

“Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá”, lanzó. Y se escudó: “Estoy tratando de no meterme en esto. No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole. Habría que sacarla al aire”, dijo con cautela.

“No me dio nombres. Habló del trato, no se siente bien en ese lugar. Está incómoda. Hay tratos con los que la chiquita no se siente cómoda”, cerró.

A raíz de estas declaraciones, Mica Viciconte decidió escribirle un romántico mensaje a Cubero, pero con una clara intención detrás: el de aclarar cómo son los tantos desde su propia versión y dejando atrás el qué dirán.

“Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja a pesar de las críticas por cierto “rol” que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas”, escribió Mica refiriéndose sin mencionarla a Nicole.

“Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también”, expresó la guardavidas acerca de las acusaciones de la conductora de Santo Sábado.

Y le dedicó un apartado a su pareja y ex de Nicole Neumann: “El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas”.

La foto que Mica Viciconte usó para la polémica publicación.

“Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel”, agregó sobre su lugar en la vida de las tres niñas.

“Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama”, comentó. Y finalmente cerró: “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices”.