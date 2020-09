Mica Viciconte enojadísima con La Bomba por burlarse de Cubero

Mica Viciconte fue confirmada como una incorporación para el Cantando 2020 y esto reflotó una vieja guerra entre la panelista y Gladys la Bomba Tucumana, quien al enterarse de esto no dudó en alistarse en las filas de Nicole Neumann y arrojarles picantes dardos a ella y a Fabián Cubero, según Contexto Tucumán.

Mica Viciconte

“Yo, Nicole, te amo. Cubero no me gusta mucho, me gustan los hombres que hablan como Cachete (Sierra). Que esté con Viciconte me la baja. Es un chico bajito, no es mi tipo. Tiene muchas rayitas en la cara. Este chico tiene 30 y tiene toda la cara llena de marcas”, disparó la cantante de cumbia en el certamen de eltrece.

Con calma, pero con seriedad, Mica hizo oídos sordos a las críticas que Gladys hizo sobre su persona, pero defendió con contundencia a su novio, en El show del problema: “Ella a mí me dijo de todo, pero está todo bien, no me ofende. Yo sé lo que soy. Pero faltar el respeto por la voz a mi pareja es bullying y es faltarle el respeto, así que tené cuidado porque yo no te estoy faltando el respeto a vos, te estoy respondiendo por algo que vos me acusaste a mí”.

La vuelta de Viciconte reflotó una vieja disputa con La Bomba

Mirando a cámara, molesta, Mica Viciconte redondeó su concreto descargo: “Siempre digo lo mismo, es una presa fácil. Pero yo en ningún momento nombré a La Bomba. A mí me convocaron para cantar, pero no hablé de ella ni le falté el respeto”.