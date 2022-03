Mica Viciconte confesó en Masterchef el problema que tiene con las hijas de Nicole Neumann a la hora de comer

Mica Viciconte está entre los mejores participantes de Masterchef Celebrity Argentina 3. La ex Combate demostró un tener talento para la cocina y, embarazada de 8 meses, lo da todo para ser la gran ganadora en el programa de gastronomía, algo que muchas veces no puede hacer en su casa porque está limitada por los gustos de las hijas de su pareja, Fabián Poroto Cubero, con Nicole Neumann.

“¿Sabés que te veía re madraza cocinando recién?”, comentó Santiago del Moro al acercarse a la estación de Mica. Aunque solo fue una introducción para adentrarse de lleno en la vida privada de la actriz.

“¿Cómo te llevás con las hijas de Poroto?”, indagó el conductor del ciclo quien obtuvo una clara respuesta de la influencer: “Perfecto”. Santiago subió la apuesta y le consultó: “¿Te aman?”.

“Bueno, es muy amplio eso, eso tendrías que preguntárselo a ellas, pero me llevo bien, sí. Está bueno”, contestó la pareja de Fabián Cubero sobre la relación que tiene con Indiana, Allegra y Sienna, las tres niñas que el exfurbolista tuvo con Nicole Neumann.

Las hijas de Nicole Neumann no son fan de la cocina de Mica Viciconte

No conforme con la respuesta de Viciconte, Del Moro fue por más y le preguntó directamente: “¿Sos de cocinarles?”. “Ahí hay un problemita porque a mí me gusta cocinar con condimentos, con sabores y todo eso, y los nenes hoy de por sí comen más simple, milanesa, esas cosas, entonces si les pongo una cebolla... hay caritas, y veo que me la separan, y a mí eso me saca”, confesó Viciconte.

Aunque detrás de cámara desdramatizó sus dichos y aclaró: “Todos los niños hoy por hoy no comen lo mismo que nosotros comíamos”.

“Escuchame, ¿y cómo vas a ser como mamá con Luca?”, le preguntó Del Moro. “Mi idea es intentar desde chico inculcarle sabores, verduras, frutas”, dijo en un comienzo sobre la crianza que le gustaría inculcarle a su primogénito.

Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero

Sin embargo, luego volvió a sincerarse: “Con sus hermanas va a ser complicado. Me las imagino diciéndole ‘no comás esa cebolla’, me las re imagino, va a ser complicado”.

De vuelta en el backstage, comentó con humor: “Por supuesto que me veo cocinándole a Luca, además no me va a quedar otra igual”.