Mica Tinelli presume sus cachetes de la infancia con una foto retro

Siempre intriga saber un poco más sobre la infancia de los influencers y famosos del medio que los usuarios siguen todos los días. El feed de Instagram es una pantalla, allí se acumula toda la imagen que el dueño de cuenta decide mostrar al mundo a través de fotos, stories y leyendas que acompañan ambas. Lo que se ve es lo que se puede conocer.

Por eso siempre es bien recibido todo el material de la época en donde las fotos que tomaban no eran para subir, sino para que quedaran como un momento captado, el instante de recuerdo que traía a la memoria aquel instante preciso. Fotos más reales y sin mucha producción.

Mica Tinelli subió una de estas fotos que hoy son como confidenciales, reservan una intimidad que no todos están dispuestos a mostrar. Sin filtros, sin poses, sin intención de parecer cool. En la imagen puede verse a una Mica de no más de 12 años de edad, sonriente ante la cámara luciendo, seguramente, el accesorio que lleva sobre la cabeza.

Con su rubio natural y un flequillo que la acompaño hasta su adolescencia, la hija de Tinelli resalta lo que ella más extraña de ese momento. “Los cachetes”, escribió en la Storie que compartió con sus 2 millones de seguidores.

La foto de antaño.

En una historia siguiente publicó una frase de reflexión que parecía ir en conjunto con la foto. “Make sure you are happy in real life not just en social media”, que quiere decir: “Aseguráte de que seas feliz en la vida real y no solo en las redes sociales”.