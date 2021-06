Mercedes Picky Villador, la modelo argentina que suena como la nueva novia de Luis Miguel

La lista de conquistas de Luis Miguel es extensa y variada. Desde modelos a periodistas, de mexicanas a argentinas. Son pocas las mujeres que no cayeron a los encantos del cantante y su mirada penetrante. Pero parece que ahora es otra argentina la que ha logrado tomar el corazón del Sol de México, aunque muy poco se sabe de ella.

Su nombre es Mercedes Picky Villador, tiene 41 años y ha trabajado como modelo, aunque se recibió profesionalmente de nutricionista. Quien confirmó los rumores fue Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el legendario representante de la estrella mexicana, cuando estuvo en diálogo con C5N. Luego de que Luciana Rubinska y Barby Simons le consultaran, Miranda tiró un centro sobre la salud y vida amorosa del cantante.

“Está muy bien. Estuve unos meses en México. Hablé pero no lo he visto porque se está cuidando mucho. Es bastante aprensivo. Le da miedo. Pero está muy bien”, explicó. Luego agregó: “Está con una chica que es misionera, muy linda”. Y ahí todas las alarmas sonaron.

Por lo bajo y a escondidas

Las sospechas aumentaron cuando muchos quisieron consultar el Instagram de la joven oriunda de Misiones y ya no existía. “Tenía un Instagram, pero no está más. No sé qué habrá pasado”, dijo sobre lo poco que sabe.

“No les puedo decir el nombre, pero es muy flaquita con busto, tipo Luli Salazar”, dijo la conocida de Luismi, pero todas pistas coinciden con Mercedes, con quien se la vincula desde el año pasado.

Al igual que en otras ocasiones, el cantante parece querer un perfil bajo respecto a su nueva relación. “No es una modelo conocida”, aclaró Lucía. Pero por las fotos que se consiguieron, se puede saber que la modelo vive desde hace años en México, donde habría conocido al ídolo de la música.

