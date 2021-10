Mercedes Morán se defendió tras ser duramente abucheada: “Soy actriz pero yo no soy mis personajes”

Mercedes Morán fue duramente criticada por el público el pasado domingo después de terminar su actuación en la obra “Theodora” en el Teatro Colón, en la cual interpreta uno de los papeles principales. Hecho que terminó con un fuerte descargo por parte de la actriz en sus redes sociales.

La obra original de Georg Friedrich Händel está basado en la historia de la mártir Cristiana Theodora, quien enfrentó la tortura, la violación y la muerte debido a su fe y a los esfuerzos del soldado romano Didymus por salvarla mientras se debate entre la obediencia a la autoridad y sus convicciones.

Al parecer lo que enfadó tanto a muchos de los espectadores, fue el desapego del guion con respecto a la pieza original, por lo que se pudo apreciar de diversos tweets de peronas que habrían asistido a la obra. Muchas criticas aludían a que la adaptación del dialogo tuvo una orientación demasiado “feminista”.

Durante su actuación, Morán personificó numerosas escenas “fuertes” o, como se suele anunciar normalmente antes de difundir públicamente cierto tipo de material determinado: “contenido no apto para personas sensibles”. Estas escenas “controversiales” que Mercedes interpretó y que tanto “incomodaron” al público están relacionadas con la diversidad de género y el sometimiento a la mujer. Tal fue el caso, que al terminar la obra y salir a saludar con todo el elenco, se pudieron escuchar todo tipo de comentarios, silbidos y abucheos. En respuesta a tan desagradable situación, Mercedes publicó un mensaje en su cuenta del pajarito azul dejando en claro que la propuesta fue parte de la ficción: “Soy actriz. Interpreto personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso.”, dijo la actriz.

Soy actriz. Interpretó personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso.💚 — Mercedes Moran (@mercedesmoranb) October 6, 2021

Frente a la lluvia de haters y mensajes de enojo en las redes sociales, tales como: “Fui al Teatro Colón a ver ópera y la metieron a Mercedes Morán a tirar líneas sobre pseudofeminismo y la mar en coche y al terminar la abuchearon mal. Tanto que en el saludo final no pudo salir sola”, “Usan el Teatro Colón para cualquier pelotudes, ¿No existen otros teatros para que vaya a boludear Mercedes Morán?”. Pablo Echarri salió a defender a su compañera de las agresiones. “Eso le sucede a las grandes actrices”, escribió el actor en su cuenta de Twitter demostrando su apoyo a Mercedes.

Eso le sucede a las grandes actrices❤️ — Pablo Echarri (@echarripablo1) October 6, 2021