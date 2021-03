Mercedes Moran hizo una sugerencia sexual que generó polémica en las redes

En las últimas horas Mercedes Morán estuvo en boca de todos ya que una de sus publicaciones en las redes sociales se hizo viral. La actriz le aconsejó a las mujeres que cosas no deberían permitir mientras mantienen relaciones sexuales.

“Que no te diga “mamita” ni “cosita” ni “putita” mientras tienen sexo. Y ante una “palmadita en la cola”: una patada en los huevos!”, fueron las palabras que escribió Moran en Twitter , donde una gran parte de sus seguidores respondieron de mala manera.

“Llegó la policía del sexo ”, “¿Y si mejor dejamos que cada pareja diga y haga lo que le parece? ¿Qué opinás?”, “Mercedes: soy mujer, empoderada, autosuficiente e independiente. Creo que no quisieras escuchar las cosas que me gustan que me digan. Menos aún, las que digo”. Fueron algunas de las respuestas en contra de los usuarios que recibió la publicación.

La publicación que cuenta con más de 4.000 interacciones casi no cuenta con comentarios a favor o que defiendas a la actriz, pero algunos cibernautas, que no estaban de acuerdo con ella, pidieron bajar un poco el tono de las respuestas ya que estamos en una época en la que “estamos descontruyéndonos” en referencia al amor romántico, el machismo y la intimidad.