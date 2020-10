Menú variado y saludable y un ambiente amigable ofrece el restorán de Victoria Vanucci en EE.UU

Usando ingredientes de granjas locales y apoyando el cuidado de animales y restauración del ecosistema, así es como Victoria Vanucci se planteó su nuevo presente desde hace un tiempo llevándolo a cabo en su nuevo restorán Pachamama ubicado en San Diego, Estados Unidos.

El local gastronómico de Vanucci recibió varios premios como Best Menu, Best New Restaurante y Best Chef de California.

Con un ambiente espacioso, luminoso, amigable con el medio ambiente y la naturaleza, las instalaciones del local ofrecen a los comensales una experiencia no solo gastronómica saludable sino también de relax.

Victoria, “Vick” como ahora se presenta, es quien supervisa y selecciona cada ingrediente que es utilizado en los platos exquisitos que ofrece su colorido local, lugar que disfruta día a día juntos a su hijos Indiana y Napoléon, fruto de su relación con el empresario.

“Quiero que sientan que la misma Madre Tierra les preparó sus platos”, expresó Vannucci.