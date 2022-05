Melody Luz: Quién es y de dónde viene la nueva pareja de Alex Caniggia

Alex Caniggia es un huracán. Su paso por El hotel de los famosos es arrasador y ahora no está solo. Desde que empezó el reality, al hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se lo vio muy cerca de la bailarina Melody Luz.

Melody tiene 24 años. Es bailarina y viene del palo del teatro. Trabaja con Muscari en la obra Sex en donde se la podía ver con unos conjuntos muy sexy que dejaban muy poco librado a la imaginación.

En la obra conoció al Tucu López que fue su pareja y con quien no terminó para nada bien. La joven lo acusó de violencia psicológica. “Hubo manipulación y celos”, dijo Luz. “Todo estaba muy a la vista y cuando una, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar” confesaba la bailarina cuando le preguntaron sobre su ex pareja.

Cuando el Tucu supo de las declaraciones de Melody no dudó en llamar a su abogado. “Me sorprendió mucho y sentí decepción. Hacía dos años que compartíamos salidas, trabajo, elenco, amigos. Siempre con la mejor” comentó el actor y locutor a un diario porteño.

“Es efectivamente una acusación fuerte, injusta y muy grave”, reflexionó y recalcó: “Es una acusación muy seria que considero no es para tratarla en un estudio de televisión. Por eso se lo dejé a mi abogado para que lo maneje él como corresponde”.

Su paso por el bailando

Melody llegó al programa de Marcelo Tinelli como la compañera de baile de Cucho Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes. Fue la primera pareja en dejar el certamen, pero la producción volvió a convocarlos “a pedido del público” y en esta vuelta, la bailarina demostró que es dueña de un gran caracter y no dudó en contestarle al jurado cuando ella creía que las devoluciones eran injustas.

Su paso por Trato Hecho

La bailarina también participó del ciclo conducido por Lizy Tagliani. Allí era parte del staff encargado de develar el valor de cada maletín. En ocasiones, Melody pudo demostrar sus dotes de bailarina, a pedido de la conductora.

Los amores de Melody

La joven también estuvo en pareja con otro compañero de Sex, Agustín “Cachete” Sierra. Si bien no llegaron a ser novios formales, Melody lo recuerda con mucho cariño y como una persona muy amorosa.

Actualmente, la bailarina está ¿en pareja? con Alex Caniggia. Ambos viven una acalorada relación que ya está molestando a sus compañeros que en varias ocasiones se han quejado por los ruidos que los tortolitos hacen.

¿Estará de acuerdo mamá Mariana Nannis con la pareja de su hijo?