Melissa Gilbert se mudó a una granja muy similar a la de “La familia Ingalls”

Melissa Gilbert, la actriz de 56 años que interpretó a la pequeña Laura Ingalls en la ficción “La familia Ingalls” reapareció en público para confiar cómo la pandemia del coronavirus modificó su vida y la llevó a vivir a una granja en Minnesota junto a su esposo, el actor y director Timothy Busfield.

“No tengo ningún deseo de volver a la ciudad, excepto para ver a mi dentista cada seis meses”, dijo la artista que atravesó gran parte de su infancia en un set de televisión jugando a ser una niña de campo. Lo cierto es que actualmente vive como si estuviera en la granja familiar del producto televisivo que originalmente se tituló “Little House on the Prairie”.

Según medios norteamericanos, Gilbert “sigue los pasos de Laura Ingalls y está viviendo la vida como en la serie, al estilo siglo XIX, todo a causa de la pandemia. Cuando ella y su esposo se mudaron a la ciudad de Nueva York hace unos años, compraron una cabaña en Catskills. Iban a realizar mejoras en algún momento en el futuro, pero el Covid -19 los llevó a hacer ese trabajo antes de lo pensado”.

Por este motivo es que Melissa armó su propia huerta junto a su marido construyeron un establo en el que tiene caballos y cabras. “Tuvimos que construir y cuidar un gran jardín, construir un sistema de riego para ese jardín, construir la seguridad, crear un sistema de cerco eléctrico para proteger el gallinero de los osos. Nos dedicamos a criar gallinas”, habría revelado la artista.

“Nunca me divertí más en mi vida. Nos levantamos temprano y estamos absolutamente sucios ya a las 10 A.M. La vida de campo me pone alegre todo el tiempo”, admitió y añadió: "Miro mis manos y hay ampollas y suciedad por todas partes de tanto usar la pala. Aún así, elijo esta vida de serenidad”.

Melissa reconoció a la prensa que la pandemia la hizo reflexionar y admite que “La familia Ingalls” es un gran programa que puede servir en estos tiempos para entender otro modo de vida y regresar a algunos valores fundamentales. “Los capítulos ‘Quarantine’ y ‘The Wisdom of Solomon’ son tan actuales; hablan sobre cuarentena, distancia social y hasta racismo y nos interpelan”.