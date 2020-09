“Me genera muchas cosas”, la reflexión de Pollo Álvarez sobre los videos de su ex Ivana Nadal

Desde hace algunos meses, Ivana Nadal está en el centro de atención y ha generado un gran repercusión entre los seguidores de Instagram por sus videos espirituales y de ayuda al prójimo Sin embargo, la ultima grabación de la morocha causó enojo al comparar a un violador de bebés con los haters y su ex pareja, Joaquín “Pollo” Álvarez, habló sobre el tema.

El conducto estuvo presente en el programa “Hay que ver” y expresó: “No me siento con el poder de decir qué es lo que tiene que opinar. Cada uno hace lo que quiere y después se tiene que bancar la que viene, el vuelto y me pasa a mí. Pero no quiero hablar de estos temas, no me meto en la vida privada de la gente. Por supuesto que tengo una opinión”

“Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales (sic). Todos están dando maldad al mundo”, había dicho Nadal.

Lejos de cualquier polémica, el conductor de Nosotros a la mañana prefirió la mesura. “Es alguien que quiero mucho, lo analizo desde ese lugar y por supuesto, me genera muchas cosas. No quiero ser malo con la situación, es mi exnovia, es alguien a quien le tengo mucho cariño y no me veo en condiciones de opinar. No hay nada interesante para decir”, señaló.

“No me quiero meter en su vida. Si el día de mañana necesita algo, por supuesto que la voy a llamar porque ella me tiene a mí, pero por ahora no veo que necesite nada”, finalizó el Pollo Álvarez sobre la polémica con Ivana Nadal.