Maypi Delgado mostró su pancita de embarazada con bikinis fabulosas y enterneció a sus seguidores

El pasado 16 de septiembre, Luli Fernández anunciaba en Socios del Espectáculo que Maypi Delgado estaba esperando su primer bebé. Luego, la ex Gran Hermano se encargó de confirmarlo a través de sus redes sociales, donde recibió miles de mensajes de felicitaciones.

Todo parecía marchar bien pero lo cierto es que ella misma compartió la verdadera historia detrás de este embarazo tan deseado. La modelo lo buscaba desde hacía tiempo y en una publicación de Instagram confesó que le costó su relación con Matías Ricciardelli, el padre de su hija y con quien estaba en pareja desde marzo.

Maypi Delgado y su novio Matías

Maypi Delgado transita por un particular momento en su vida privada y tomó la decisión de seguir adelante con su embarazo y anunció que se convertirá en madre soltera.

“Mientras empezamos una relación con Maty, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos. No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar”, reveló Maypi, sobre su ahora ex pareja.

Maypi Delgado mostró su pancita y encantó a todos.

Mal no le va y la mediática está llevando su embarazado acompañada de su familia y amigos, que no esperan con ansias la llegada de India, nombre que recibirá su hija al nacer.

La modelo recibió apoyo por parte de amigos y seguidores

Maypi Delgado, la ex Gran Hermano

Maypi Delgado se prepara para el verano con bikinis hermosas

A través de su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano mostró su pancita bajo el sol para tomar un poco de color para el verano que se avecina.

Con traje de baño de dos partes, Maypi Delgado dejó claro que es de las mujeres más bellas del mundo y que se enorgullece de su primera hija.

Con corpiños triangulares y partes de abajo tiro alto, Maypi se mostró sensual ante la cámara y también radiante porque está cumpliendo su sueño de convertirse en mamá.

Con parejas anteriores, ella intentó quedar embarazada por varios métodos pero no funcionaron y ahora, naturalmente, se hizo realidad su deseo.

Su sonrisa no puede más de tierna, en cada una de las poses irradia ternura y felicidad.

