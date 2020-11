Maxi Ghidone es uno de los actores más vistos en las novelas argentinas y en las tablas teatrales. El artista también es docente y acaba de lanzar su canal de YouTube “Ajos y poesías”, en donde cocina y lee algunos de sus escritos. Durante la cuarentena, Maxi compartió muchas cosas en sus redes sociales y la última publicación, conmovió a todos. El actor se prepara para una delicada operación que ha esperado durante toda su vida y que, si todo sale bien, le permitirá dejar de usar audífonos.

Para muchos es una novedad que Ghidone tiene problemas auditivos, lo cierto es que padece la enfermedad hereditaria otoesclerosis.

“Vida nueva, pelo nuevo”, escribió en la primera oración del texto que escribió y compartió junto a una foto en la que se lo ve con un nuevo look: su cabeza totalmente rapada.

Redes Sociales

“El 24/11 a las 8 a.m, me operan en la clínica Finochietto uno de mis oídos, y como va a ser un éxito y recuperaré un 40% de audición, queda el pasado en la parte más preciada de este aprendizaje que me regaló la vida. A mis 47 años, podré escuchar por primera vez los latidos del corazón de mi hijo”, se lee.

“Es mucha la emoción y quería compartirla con la mayoría de ustedes, que siempre están ahí, diciéndome cosas lindas y acompañando. Si esto es un éxito, en 6 meses me operan el otro oído. Y si el destino decide que vamos por más, en un año podré dejar mis audífonos en el cajón más relicario de mis cajones, y tendré que aprender cosas viejas de nuevo. Muero por volver a escuchar el silencio que no escucho desde que era pibe", detalló el gran actor de teatro, cine y televisión.

Y para finalizar, agregó: “PD: tengo que tomar sol en la bocha, está muy blanca. Gracias @fanda.fundacion y a mi amiga @ginaromano17 por el empujón. Gracias al @drfernandodiamante por soportarme. #VamoLosPibe”.

La publicación inmediatamente se llenó de comentarios amorosos y con los mejores deseos. Y muchos colegas le dejaron su mensajito de aliento como Eugenia Tobal, Nancy Duplaa, Manuela Pal, Eleonora Wexler, Jean Pierre Noher, Mercedes Funes y Fabian Mazzei,, entre otros tantos.

Redes Sociales

Luego, Maxi explicó más de su condición en una entrevista para La Nación. “Me van a operar en tres semanas. Tengo una hipoacusia entre severa y profunda y si me quito los audífonos bilaterales, me apago porque no escucho nada. Me tenés que gritar muy fuerte con la boca cerca de mi oreja. Tengo una alumna que se llama Gina Romano, es audióloga y fonoaudióloga y presidenta de la Fundación Fanda y a través de ella conocí al doctor Diamente, un otorrinolaringólogo especialista en mi enfermedad. Puedo recuperar entre el 35% y el 40% de mi audición y eso me tiene muy entusiasmado. Me tienen que sacar el estribo y colocar uno de teflón y para hacer eso necesitan quitar la membrana del tímpano y después volver a pegarla”.

“El post operatorio es complicado y durante la primera semana tengo que tener mucho cuidado y hacer reposo, pero después de eso me sacan el tapón y los vendajes y a los 45 días me dan una cuasi alta. A partir de ahí, el cuerpo tarda seis meses en hacer suya la prótesis, ya definitivamente”, aclaró y reveló más detalles: “En un año podría no usar audífonos. Fue muy movilizante cuando me lo dijeron. Muy shokeante porque es raro imaginar mi vida sin audífonos. Me transporté a los 7 años cuando escuchaba y me imaginé escuchando el silencio en el medio el campo. Porque ya no escucho el silencio sino un acúfeno, que es como un motor de una heladera vieja, todo el tiempo, pero estoy acostumbrado”

El artista se colocó audífonos cuando nació su hijo Juan para escucharlo si lloraba; hoy el joven ya tiene 14 años. «Debería haberlos usado toda la vida, pero me negaba porque me daba vergüenza. Cuando me los puse, me di cuenta de las cosas que me había perdido, por ejemplo, no sabía que hacemos ruido cuando caminábamos», reveló el artista que está a unos días de cambiar su vida para siempre.