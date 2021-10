Mauricio D’Alessandro, polémico: “Me gustaría defender a la China Suárez, Wanda es una cazafortunas”

Mauricio D’Alessandro se metió a opinar en el escándalo del momento protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y afirmó que si tuviera que defender ante la Justicia a alguno de los tres, elegiría sin lugar a dudas a la actriz argentina.

“Elegiría a la China a pesar de que la plata no está de su lado. Me parece la más sana de los tres. Tuvo tres parejas y con ninguna hubo un problema de dinero, nunca pidió nada, no se quejó de que no le pagaban alimentos, nunca se quiso quedar con la casa de nadie. Es una chica normal”, sentenció el letrado desde el piso de Intrusos, haciendo clara alusión a los conflictos que Wanda tuvo con Maxi López tras su divorcio.

Fiel a su estilo, D’Alessandro agregó más polémica al asunto y fue con todo contra la empresaria: “Del otro lado, Wanda es una cazadora de dinero. Como cazafortunas le ha ido muy bien. Al final estamos premiando a aquel que expone la vida públicamente para tener una ventaja patrimonial. Siempre se enamora de millonarios”.

Asimismo, el abogado tildó de “violenta” la actitud de Wanda Nara de ostentar sus bienes a través de las redes sociales: “Es agresivo alguien que muestra una cartera de diez mil euros y te dice ‘acá estoy yo’. La China nunca hizo eso”. Y concluyó: “Es la lucha de las populares contra las divinas”.