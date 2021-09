Mau y Ricky, por primera vez, le hicieron frente a las críticas por su lugar en La Voz Argentina: “Nos hicieron...”

El domingo es la gran final de La Voz Argentina y, en la previa, este viernes hicieron un especial con los protagonistas. Bajo la conducción de Marley, los cinco coaches hablaron de su paso por la competencia y Mau y Ricky se sinceraron al hablar de cómo los afectaron las críticas que recibieron en el país por ser jurados.

Si bien Ricardo Montaner ya había participado de la edición argentina del programa, el ingreso de sus hijos al formato dio qué hablar. Los tildaron de acomodados y tuvieron que soportar duras críticas, aunque en los últimos programas fueron de los más queridos, incluso más que su padre.

Sobre esto se animaron a hablar en el especial, luego de que Marley les dio el pie para hacerlo. “Mau y Ricky ustedes fueron adoptados por los argentinos. La gente los ama. Aunque cuando recién entraron, al principio, en las redes había como algo, pero ahora los aman”, dijo el conductor al referirse a la aceptación del público para con los artistas con el correr de los programas.

“¿Cómo les quedó el ojo a los que decían que somos una mierda? Somos increíbles”, dijo en tono de broma Ricky Montaner.

Mau y Ricky

“Yo voy a decir la verdad. El primer episodio fue un poco fuerte para nosotros, y es que obviamente lo habíamos grabado, y cuando sale al aire teníamos toda la emoción del mundo y fue heavy. Nos hicieron leña, te lo juro”, explicó Mau Montaner.

Pero Ricky consideró que las críticas fueron previas a la primera emisión del programa. “Yo no sentí que ahí nos hicieran leña, yo sentí que lo hicieron antes que arrancáramos”.

En esa misma línea, Mau aclaró que “el primer episodio fue fuerte, pero al segundo ya era otra cosa”.

Ricky disparó: “Yo siento que la gente que nos conocía en Argentina por nuestra música era otra generación. Capaz había otras que no nos conocían por eso, entonces decían ‘qué han hecho para estar en la silla grande’”.

Mau y Ricky

Soledad Pastorutti los interrumpió y dio su punto de vista de la situación. “No los conocían como personas”, se excusó. “Yo que vivo en un pueblo chico, cuando viene uno del pueblo de al lado lo empezás a mirar como ‘éste quién es’. Pero ustedes lo hicieron de una manera increíble, no hay persona que no los quiera”, reflexionó.