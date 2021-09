Matilda Blanco contó que convive con una presencia paranormal: “Duermo muy custodiada”

Varios son los famosos que aseguran haber presenciado algún hecho paranormal, y en este caso fue Matilda Blanco, quien en diálogo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, confesó que convive con una presencia paranormal en su casa.

“¿Sos una persona que cree o que sencillamente no cree?”, le consultó el periodista. “Sí, creo. Creo bastante. Tuve unas situaciones sobrenaturales, paranormales, acá, en la casa donde vivo ahora. Acá vivía un alma buena, una pianista muy conocida y bueno, en oportunidades como que escuchábamos que se movían cosas, o sentíamos sonidos”, reveló Matilda.

Siguiendo con su relato, añadió: “En oportunidades vimos que se movían cosas y había sonidos. Los gatos miraban a un lugar y no sabía que miraban, sentí que era esa persona, a mi me gusta mucho la música, los conciertos y el piano, sentimos que era una maestra de piano que está acá y nos cuida”.

“¿Vos me estás diciendo que convivís con una presencia en tu casa”, le preguntó totalmente estupefacto el entrevistador. “Sí, convivo con una presencia”, afirmó entre risas Matilda. “Es terrible lo que me estás contando. Vos decís que es un alma buena y todo, ahora, te vas a dormir a la noche por ejemplo, ¿no te da un poco de miedo?”, quiso saber Etchegoyen.

“No, no es famosa, pero era muy querida, muy buena y muy generosa además. Y la verdad que no me da miedo. Me duermo con mi perra de un lado y con mi perro del otro. Estoy bien custodiada, así que para nada, no tengo miedo”, precisó Blanco.

“¿Y cuál fue la presencia más impactante de este ser, de esta mujer en tu casa? Alguna que te quedara marcada”, consultó el periodista. “Sí, en el lugar donde ella tenía su piano, apareció un aire como a un perfume antiguo, yo sentí ese perfume. Como los que usaba mi abuela por ejemplo. Pero es alguien que es luz, que está todo bien”, sentenció finalmente la ex jurado del reality Corte y Confección.