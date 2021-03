Matías Morla cambió su look para que no lo “linchen” en la calle

La causa por la muerte de Diego Armando Maradona sigue sumando capítulos y uno de los antagonistas es Matías Morla, su ex abogado. Salieron audios que lo comprometen en la causa, las hijas del Diez no lo quieren para nada y lo exponen cada vez que pueden. Y ahora, el letrado estaría escondido y con un cambio de look que lo ayudaría a pasar desapercibido en la calle.

Esta mañana, en “Nosotros a la mañana” revelaron que Morla está en una especie de “Operativo Guardado fuera de Buenos Aires aunque muchos dicen que sí está en la ciudad. “ Lo que me dicen es que ha cambiado un poco su fisonomía por la condena social. Ha cambiado su fisonomía para salir a la calle, las pocas veces que sale, lo hace camuflado, con gorra, con capucha, sale en un auto que no usaba antes, está con mucho miedo, tiene miedo de que la gente en la calle lo linche, lo digo literal”, dijo el panelista Lucas Bertero.

“ Si yo estoy tranquilo, que cuidé a mi amigo, cuidé sus intereses tanto económicos, como personales, como de salud, yo salgo a la calle sin ningún problema ”, sumó el periodista.

Y para cerrar el tema, explicó: “El Operativo Camuflaje es Morla guardado, por orden de (Víctor) Stinfale, que también está guardado, y cambiar la fisonomía para, cuando tenga que salir a la calle… no se va a hacer una cirugía plástica, obviamente, pero se afeitará, se dejará la barba, se rapará el pelo, saldrá con capucha, pero tiene mucho miedo de salir a la calle”.