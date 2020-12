Matías Defederico mandó una carta documento a Cinthia Fernández y ella le dio un ultimátum: “Que cumpla con sus hijas”

Matías Defederico envió a Cinthia Fernández una carta documento. En LAM, el programa donde ella se desempeña como panelista la bailarina no quiso contar el motivo pero sí aprovechó la oportunidad para remarcar que su ex todavía no se hace cargo de las hijas que tienen juntos -Charis, Bella y Francesca- como corresponde.

“En un minuto no te lo puedo contestar, pero lo único que te puedo decir es que no se la pienso contestar vía carta documento. Además de que la que me mandó está mal redactada. Le pienso contestar verbalmente. Me pide preservar su buen nombre y honor, que todavía los sigo buscando abajo de la almohada”, agregó, con bronca, en LAM (eltrece), según informó Ciudad Magazine.

La postal navideña de las hijas de Cinthia Fernández y Matías de Federico (Foto: Instagram)

Luego, hizo hincapié en que Matías prefiere sumar un conflicto legal entre ambos en vez de dedicar ese tiempo para cumplir con sus hijas. “Lo único que le voy a decir es que él preserve también a sus hijas dándole los derechos que les corresponde, como a todos los niños con la cuota alimentaria”, sumó, indignada.

A lo que Ángel cerró mostrándose de acuerdo con ella. “Cumpliendo con sus hijos, como debe ser”, sentenció el conductor.