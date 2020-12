Matías Alé recordó una insólita anécdota con Diego Maradona que le provocó vergüenza

La muerte de Diego Maradona, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, generó que ciento de figuras del mundo artístico recordaran diversos momentos que vivieron con El Diez. Y uno de los famosos que se expresó al respecto fue Matías Alé, quien sorprendió con una inesperada anécdota del pasado que le provocó vergüenza.

El mediático estuvo invitado al programa “Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece)” y reveló una insólita anécdota que vivió con el astro que lo vergüenza hasta hoy. “Diego era muy generoso, yo he jugado partidos de fútbol con él solidarios, muchos eventos y yo en un momento tuve un episodio que no estuvo bueno”, comenzó en un relato que tenía a todos concentrados.

“Me llamó por teléfono, porque yo había coincidido con Dalma en la Isla de Caras y nos hicimos bastante amigotes”, reveló sobre el pasado que lo vinculó al ex futbolista y añadió: “Yo venía manejando por la avenida Córdoba y me suena el teléfono, terminaba en 1010. Y yo estaba triste, había tenido un tema personal de nuestro laburo, viste esos días que decís para qué hago esto y me llama”.

Fue entonces que el también conocido como pelusa lo llamó y al atenderlo lo trató con calidez como Mati y le dijo que “hablaba Diego”. “Pensé dejate de joder, como venía manejando corté”, aseguró entre risas Alé, por su descreimiento en ese momento. “Me llama de vuelta, si, quién habla, Diego, y no le reconozco la voz, como venía manejando corto”, sumó en un desopilante momento que tuvo con el astro.

“Me llama Dalma, la atiendo, me dice ¿vos sos boludo? te está llamando mi viejo. Me empezaron a temblar las piernas, lo cuento y me pongo nervioso”, reveló sobre cómo se desarrolló el climax del momento en el que le estaba cortando al mismísimo Maradona el teléfono por estar manejando y no reconocerlo.

“Estacioné en una dársena ahí en avenida Córdoba y me llama de vuelta. Me dice ¿no me vas a contestar? soy el Diez, es más difícil hablar con vos que con el Papa, a mí no me cortó ni Fidel Castro. Bueno, hablamos de un episodio que él había vivido, estuvimos como 40 minutos al teléfono”, indicó sobre cómo se resolvió el desencuentro entre ambos.

Finalmente cerró sobre su historia muy sentido: “Me dijo una frase que no me olvido... ‘Vos cuando te pregunten algo fuera de lugar decí paso a vosotros. No paso a vosotros que paso la bola, paso por arriba, no me engancho. Y me lo enseñó el Diego, y cuando nos encontrábamos en las fiestas de Gente o de Caras siempre era darte un abrazo. Y él sabía todo lo que estabas haciendo, parecía Palito Ortega, que siempre sabía todo de todos, así que un gran cariño a la familia”.