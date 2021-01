Matías Ale confesó que fue lo más caro que compró con una extensión de la tarjeta de Graciela Alfano

Invitado por Florencia Peña a su ciclo “Flor de Equipo” (Telefé), Matías Alé habló de su vida, sus proyectos actuales y, como no podía ser de otra manera, el staff preguntó por su extensa relación con Graciela Alfano.

El nuevo miembro de “Polémica en el bar” (América) recordó una divertida anécdota de un viaje a París junto a la rubia y comentó un detalle no menor: “Ella me dio la extensión de su tarjeta, fui mantenido muchos años ¡y no me ponía un tope!”, exclamó divertido.

Luego de estas declaraciones Flor Peña no anduvo con rodeos y preguntó: “Hace poco revelaste que fuiste un mantenido. Y que Alfano te dio una extensión de su tarjeta sin tope de gasto. ¿Qué fue lo más zarpado que te compraste con la tarjeta de Graciela?”.

Sin dudarlo Alé respondió: “Un saxo en París. Imaginate lo que salía”. Inmediatamente Marcelo Polino reaccionó y dijo: “Carísimo, lo vendés ahora y te comprás una cochera en Almagro”.

Luego el invitado sumó: “Estaba con ella en ese momento. En un momento nos separamos, ella arrancó para el lado de la Torre Eiffel y yo me fui a comprarme una remera del PSG. Paso por una casa de instrumentos y ella ya me había dicho que le gustaba cómo tocaba el saxo Facundo Arana. Y me decía ‘deberías aprender a tocar saxo’. Así que me lo compré y le caí con la valijita. Me habrá salido mil y pico de euros”.

Luego para finalizar Matías comentó que jamás aprendió a tocar el instrumento: “No me dijo nada Graciela, era con total libertad. ¡Le mandamos un beso!”.