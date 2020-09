Mateo Messi cumple 5 años y te compartimos sus momentos más traviesos

Lionel Messi y Antonella Rocuzzo hoy celebran los 5 años de la llegada de Mateo, su segundo hijo, el hermanito de Thiago y Ciro. Según cuentan los allegados a la familia y lo que se ve en las redes, el pequeño es el más pícaro del clan.

Por eso, en su día, TyC Sport recordó varios de sus momentos más divertidos y colmados de travesuras.

La carismática risa de Mateo Messi siempre está presente en las fotografías. Según confió Lionel, en una entrevista, el niño le dijo en una oportunidad que era hincha de Liverpool y no de Barcelona, el actual equipo de su papá.

“El otro día jugamos en casa y la última que se mandó Mateo… Pateábamos y me decía ‘yo soy del Liverpool, yo soy del Liverpool, que les ganó a ustedes’. Por eso digo que no se da cuenta todavía. Entiende un poquito. Bah… Con el Valencia también me cargaba: ‘¡Te ganó el Valencia, eh!’”, compartió el futbolista.

En varias oportunidades, el hermano del medio ha sorprendido a los usuarios de las redes con disfraces de Harry Potter y otros personajes.