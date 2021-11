MasterChef Celebrity: en redes explotó la fogosa colaboración previa entre Tomás Fonzi y Gastón Soffritti

Nuevamente el ciclo “MasterChef Celebrity” (Telefé) gana fanáticos en cada una de sus presentaciones y, entre los 16 nuevos famosos que compiten por el premio mayor, ya hay favoritos entre los usuarios de las redes sociales.

Uno de ellos es Tomás Fonzi que, en dos programas, sorprendió con sus conocimientos de cocina y su espíritu competitivo.

El hermano de Dolores Fonzi ganó la medalla de plata en el primer “miércoles de beneficios” y ya se perfile como un competidor que dará todo por sobresalir en cada prueba.

Captura de TW

Entre varios tuits en donde los seguidores declaran su amor al actor, sorprendió uno del usuario “El Acomodador” quien junto a un par de fotos de los actores besándose expresó: “Veo a Gastón Soffritti y Tomás Fonzi y se me viene esta escena”, comentó el tuitero para sorpresa de muchos.

La imagen compartida pertenece a la miniserie “Inconvivencia” que Tomás Fonzi protagonizó con Laurita Fernández, producido por Kuarzo e Idealismo Contenidos y con guiones de Mariano Hueter y Ezequiel Goldstein.

En la historia los actores mantuvieron un encuentro inesperado a espaldas de su novia en un contexto de confusión y engaños y sobre la escena, Gastón Soffritti dijo en el portal Net TV: “Me genera un poco de adrenalina el hecho de hacer algo nuevo. Para mí los personajes caen en un momento de la vida cuando estás preparado para hacer ciertas cosas. Antes quizás me hubiese costado mucho más”, dijo el actor.

Por su parte Tomás Fonzi agregó: “A mí me pone mucho más nervioso con una chica, porque con una actriz mujer la situación implica ser mucho más preciso, no enviar segundos mensajes y estar más alerta de cuidar la situación…Con Gastón era a jugarla sin miramientos porque estaba clarísimo todo. Esa situación es producto de una charla que lleva al personaje de él a comprobar empíricamente qué sucede con el mío. Eran ellos con la guardia baja, medio borrachos, y de repente qué pasa con algo que te genera intriga pero no te animás a experimentar”, concluyó el actor.