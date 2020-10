Masterchef Celebrity: el “espectacular” crumble de Vicky Xipolitakis y la goleada del Turco García

El MasterChef Celebrity arrasa con el éxito en el público. Ahora no solo superó al Cantando 2020 en el mismo horario, sino que también dejó atrás al programa de Jorge Lanata. Con Nacho Sureda fuera durante la primera eliminación del lunes por la noche, la competencia comienza a dificultarse. Aun así hay algunos de ellos que vienen manteniéndose en la línea de triunfo. En la última ronda de duplas, en donde la Griega debía armar equipos para que trabajaran juntos, dos concursantes resaltaron por sobre los demás.

Así pasa con Vicky Xipolitakis, que no solo recibió la medalla de oro la semana pasada, sino que ahora conquistó a los jurados con un postre de manzana. La griega declaró detrás de cámara que nunca había hecho y ni siquiera probado un crumble de manzana. Ninguno podía creer que era su primera vez: “No puede ser que nunca hayas hecho esto”, le dijo Germán Martitegui.

“Sabés, Vicky, yo te veo cocinar y tirás una sartén, agarrás un limón... nunca entiendo bien qué estás haciendo, pero lo lográs. Está bien de sabor, está bien de azúcar, el crocante del crumble está. Es un misterio, y no es por desmerecerte. Es un postre simple, pero tiene lo que tiene que tener. Está rico”, continuó diciendo en la devolución Damián Betular. Cerró el éxito rotundo del crumble de manzana Donato De Santis con una simple frase que gritó emocionado: “Vicky, hiciste un postre ¡espectacular!”.

“No lo puedo creer en mi vida, en mi vida hice esto. Debo tener un talento, soy cocinera oculta capaz. Me encanta hacer cosas con las manos, que salga magia. Me encanta estar en este programa, nunca hablaron tan bien de mi”, dijo emocionada la vedette. Tanta fue la alegría que le pregunté a Santiago del Moro: “¿Te puedo abrazar?”. Pero el conductor tuvo que hacerla desistir del abrazo debido a las reglas de salubridad.

En la ronda de duplas, el otro que logró superar victorioso fue el Turco García. Haciendo equipo con Leticia Siciliani, el ex futbolista hizo reír a todos con sus dibujos para que su compañera adivinara los ingredientes que necesitaban para su plato. “Lo quiero ayudar, pero no para un segundo”, dijo Leti. Pasada la primera prueba, los jueces podían notar la tranquilidad del Turco al cocinar. Término presentándoles un wok de cerdo marinado con verdeo, ajo y jengibre, acompañado de arroz integral. “Creo que me salió espectacular”, dijo confiado.

Rápidamente, el participante consiguió la triple aprobación. “¿Lo hiciste vos seguro? Eras otro Turco”, le dijo Martitegui. “¿Qué es esto?”, le preguntó entonces Damián. El Turco dudó un segundo y remató “Una pelota al ángulo”. Y sonriendo el jurado le respondió:"Eso es tu plato". El estudio se unió al grito de “GOL”. Del Moro le consultó al aire: “Turquito, ¿estás contento?” intervino Del Moro. “Feliz”, corrigió García. “Los tres más grandes, Maradona, Messi, Pelé que me digan eso...”, dijo comparando. “Hacia mucho que no metía un gol así” dijo cerrando su triunfo.