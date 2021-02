MasterChef Celebrity: aún no comenzó el programa y Alex Caniggia ya no se aguanta a sus compañeros

A pocas semanas del comienzo de la segunda edición de “MasterChef Celebrity” (Telefé) Marcelo Polino contó algunos secretos de los participantes antes del lanzamiento del reality de cocina.

Con las grabaciones ya iniciadas, el programa conducido por Santiago del Moro, ya tiene algunos personajes que no pasarán inadvertidos para el público pero que además, generan cortocircuitos entre las figuras convocadas.

El ex Intrusos preguntó a Gastón Dalmau sobre la relación de Alex Caniggia con el resto del grupo.

“Me cuentan que vos administras el grupo de WhatsApp y que Alex no está en el chat. ¿Por qué no está?”, preguntó el periodista a lo que el actor dijo: “¡Qué feo, estás metiendo el dedo en la llaga!... A mí me empezaron a pedir que armara el grupo de WhatsApp, yo les decía que no tenía todos los teléfonos, me los fueron pasando y fui agregando a medida que me los fueron mandando”, comenzó diciendo.

“De hecho, el de Alex lo conseguí el viernes y está invitado en el grupo. Pero viste que hay grupos en los que vos podés meter a alguien directamente y en otros tenés que aceptar al grupo. Alex, estás invitado al grupo, cuando quieras aceptar”, dijo mirando a cámara.

Luego Polino dijo: “¡Lo invitaste último! Es como el último orejón del tarro. Imaginate, si hay un grupo de todos los participantes y te invitan el último día… No le cayó bien, se siente como separado del grupo”, dijo divertido.

Pero Dalmau confirmó que el hijo de Mariana Nannis no tiene mucha relación con los demás famosos del programa: “Pero él cuando estamos todos grabando y nos juntamos a tomar un café con protocolo, se aleja, está hablando con sus amigos”.