MasterChef Celebrity a puras peleas: falta de compañerismo y fuertes encontronazos

En los últimos pasos de MasterChef Celebrity aumentan las presiones y las exigencias para evitar una eliminación son cada vez más complicadas. En la última gala, donde lo tropical fue el tema y el coco el protagonista, varios de los participantes quedaron envueltos en pequeñas peleas, roces, pero que generaron un tenso clima a lo largo de todo el programa.

Ni bien empezada, fue Vicky Xipolitakis quien pidió ayuda a Belu Lucius por un queso que se había olvidado en el mercado. Aunque la influencer tuvo buena intención, los nervios comenzaron a jugarle en contra. Fue cuando Analía Franchín le dio un consejo que detonaba falta de compañerismo: “¡Belu, hacé la tuya!”. Su actitud no gusto a mucho a los demás, pero ella se explicó: “Estamos en una instancia en la que te olvidás un ingrediente y estás jodido. Tenés que ser buena compañera con Belu. Si ella deja de agarrar algo para agarrar lo de Vicky, después se complica ella”.

La Griega contestó por su parte: “Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos”. Y entre medio se escucho la voz en back de Belu: “Ay, Dios mío, estas celebridades… Por favor, relájense”.

No había terminado este desencuentro cuando Analía quedó nuevamente en el centro, cuando accidentalmente se llevó dos de las compoteras con flores de decoración, claves para el plato. El Polaco metió cizaña: “Cocodrilo que duerme es cartera. Olvidate”.

“Para mí esto es una competencia y si uno no tiene espíritu competitivo, no tiene que estar en una competencia y le tiene que dejar el lugar a otro”, dijo Analía, muy a lo Rocío Marengo. Xipolitakis por su parte demostró que su actitud era otra: “Creo que si somos pocos, más compañeros tenemos que ser”.

Primero fueron Lucius y el Polaco quienes se enfrentaron. Cuando el cantante fue consultado con quien se iría de viaje a una isla paradisíaca, contestó que se llevaría a todas menos a una. Belu saltó: “Decilo, Polaco. Quedate tranquilo que estoy bien acompañada, no necesito que me lleves a ningún lado. (...) Con esa carita de rubio de ojos celestes te hacés bien el boludo”. Después de que el cantante la acusara de “cola de paja”, la influencer se explicó riendo: “Era un chiste. Lo decía para ver quién se hacía cargo porque son todas chicas en el programa...”.

Mientras cantante e influencer dejaban calmar las aguas, fue Sofía Pachano quien no aguantó más y acusó a una compañera de copiarle. Cuando Germán Martitegui le insinuó que le había copiado a Vicky, la actriz estalló: “No, yo no la copié. Si creo que Vicky me copió. Vino a mi isla a pispear, creo que me robó”. La Griega contestó haciéndose la inocente: “Yo no copio, me gusta ser espontánea. Siempre trato de aprender de mis compañeros. De hecho, yo la ayudé a Sofía, le puse coco”.

Los hechos le jugaron en contra, porque después fue el mismo Martitegui quien la acusó de “roba ideas”. Ante la consulta por la inspiración de su plato, dijo: “Es como que me sentía en la playa y (pensé) qué quería comer. Algo como muy liviano para después meterme al mar...”. Germán contestó: “¡Eso te lo dije yo cuando pasé!”, dijo el chef generando risotadas por todo el estudio. “¡Es increíble cómo roban ideas acá y se las apropian!”, dijo bromeando y dejando terminado el tema.