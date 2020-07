Más revelaciones sobre la muerte de Naya Rivera y su funeral

Naya Rivera fue enterrada en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles el 24 de julio, según su certificado de defunción, que fue obtenido por la revista People. Además, detallaron cómo fue la muerte de la estrella de Glee y Step Up.

Naya Rivera murió por ahogamiento accidental en un lago de California Gentileza

El documento, archivado en el condado de Ventura, California, confirma que la causa de la muerte de Naya Rivera fue "ahogamiento" y afirma que murió en un plazo de "minutos". También observa que no hubo otras condiciones importantes que contribuyeron a su muerte. No tenía ninguna enfermedad subyacente, y tampoco se encontraron drogas ni alcohol en su organismo.

Los detalles sobre el fatal accidente de la actriz y cantante de 33 años salieron a la luz el jueves, tres semanas después de su trágica muerte en el lago Piru en las afueras de Los Ángeles.

El el funeral -que se llevó a cabo de forma privada- y entierro de Naya Rivera fue el pasado viernes 24 de julio en el Forrest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, un poco menos de dos semanas después de que su cuerpo fuera recuperado. El cementerio se ha convertido en el hogar eterno para muchos en el mundo del entretenimiento, con estrellas como Paul Walker, Nipsey Hussle, Lucille Ball y Liberace también enterrados allí. Otros notables incluyen a Britney Murphy, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, David Carradine, John Ritter, Bette Davis, Gene Autry y Buster Keaton.

Naya desapareció el 8 de julio mientras navegaba con su hijo Josey, de 4 años. Lo encontraron a salvo, y solo, a bordo de su bote alquilado. El cuerpo de la artista fue recuperado seis días después. "Ella debe haber reunido suficiente energía para hacer que su hijo vuelva a subir al barco, pero no la suficiente para salvarse a sí misma", dijo el Sheriff del Condado de Ventura, Bill Ayub, señalando que Naya dio su último aliento para salvar a su pequeño.

Su exesposo, el actor Ryan Dorsey, rompió recientemente el silencio tras la muerte de la madre de su hijo Josey: "No hay suficientes palabras para expresar el vacío que quedó en el corazón de todos. No puedo creer que esto sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Acabas de estar acá... Estábamos atrás nadando con Josey el día anterior. La vida no es justa", escribió junto a una foto de Naya y Josey. "Con Josey lo malo es menos importante porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo, Meep", aseguró el actor de 37 con quien Naya estuvo casada desde el 2014 hasta el 2018.

Un allegado a la familia contó a People que Ryan está viviendo una "pesadilla" después de su muerte. "Ryan apenas ha dormido. Es sólo una pesadilla. Aunque no estaba con Naya, es la mamá de Josey. Josey necesita a su mamá".

La hermana menor de Naya, Nickayla Rivera, también le rindió homenaje. En una carta desgarradora, la modelo de 25 años expresó: “No hay palabras para describir mi amor por vos. Lado a lado o a millas de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es inquebrantable. Éramos completamente opuestas, pero simultáneamente iguales. El yin a mi yang. Nunca supe que al perderte, encontraría tanto de ti en mí misma. Nunca he conocido una vida sin vos en ella y todavía no puedo imaginarla. Mi mundo está al revés. Pero a través de todo esto, todo lo que fuimos, seguimos siendo. Siempre te miraré con los mismos ojos que cuando era niña. Mi Shmaya, te amaré por la eternidad y te extrañaré cada segundo de mi vida”.