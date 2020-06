¿Más positivos en la TV? Pachu Peña tendría coronavirus

El caso de “El precio justo” generó que muchos famosos, que participaron del programa, terminaran contagiados por Covid-19. Tal fue el caso de Belén Francese, Lizy Tagliani, Miguel Cherutti y ahora Pachu Peña, según información de Los Ángeles de la Mañana.

Este programa salió al aire durante la cuarentena y cumplió, según las palabras de Francese, con todos los protocolos y las medidas de prevención. Aún así el virus se filtró y pasó de persona a persona.

Con estos nuevos confirmados el número de contagiados en el show asciende a 16 personas. Cherutti aclaró: “Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días, soy asintomático. Ahora hay que hisopar a mi mujer y a Santino. Estoy aislado en otro lugar”.

La mayoría de los famosos han usado sus redes sociales para hablar sobre el delicado momento que atraviesan. Pahu se mantiene en silencio y las utiliza para buscar medicamentos para quienes lo necesitan y para ayudar a una niña. Desde su entorno salieron a aclarar sin embargo que Pachu aún no conoce el resultado de su hisopado.

“Tengo un audio de Pachu, que a nosotros a los periodistas nos llegó por nuestras fuentes habituales que su estudio debe haber dado positivo, pero él no lo sabe. Es raro, rarísimo, así que vamos a escucharlo a Pachu”, dijo Ángel de Brito sobre este caso.

”No sé de dónde filtraron la información. Yo me hice el test, yo hace doce días que fui al programa de Lizy”, se lo escucha a Pachu. “Nunca tuve síntomas, sigo sin síntomas, ayer me hicieron el test y me dijeron 48 hs el resultado. Me hicieron ayer a las 14 hs, la información va al canal luego, una vez que tienen el resultado va al canal, y el canal me tiene que informar a mí, yo no tengo ninguna información”, remarcó el humorista.