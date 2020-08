Más contagios: Tamara Bella y su hija dieron positivo en coronavirus

Con un número creciente de personas de los medios de comunicación contagiadas de COVID 19 y luego de la confirmación del positivo de Eduardo Feinmann, la artista Tamara Bella salió a confirmar que su hisopado dio positivo con el de su hija de 11 años.

Al frente del programa “Enredada” (Ciudad) Bella en estos días no estaba asistiendo al canal por lo que no propagó el virus.

Entrevistada por Teleshow la ex de Matías Ale contó cómo fue todo: “La noche del sábado 15 empecé a sentir algunos dolores en el cuerpo, pero no le di mucha importancia. El domingo 16, el día de mi cumpleaños, si empecé a tener síntomas que me alertaron: como que las cosas no tenían mucho sabor y era porque había perdido el gusto”, comenzó diciendo.

Ese síntoma del coronavirus del que todos los infectados hablan la empezó a preocupar a Bella: “Me puse perfume y no me sentía el olor. Pregunté, me hicieron oler vinagre y tampoco le sentía el olor. Todo había perdido el olor y el sabor”, recordó.

También se refirió a su hija y dijo: “Renata tuvo otros síntomas; empezó con una gripe muy fuerte y le ardían los ojos. Le lloran los ojos también, dolor en la garganta. Mucho resfrío y mucho decaimiento. Imaginate, con todo esto, nos fuimos a realizar el hisopado y detectable. Ayer (miércoles 19) nos dieron los resultados positivos a las dos y entré en shock. Se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Sensaciones de culpabilidad de haberla contagiado a mi hija, por supuesto. Por otro lado, mucho miedo y mucha incertidumbre por no saber cómo sigue esto. Solo me queda confiar en que nuestros cuerpos darán batalla”, dijo angustiada la autora de “Supón”.

Luego Bella comentó que los síntomas empeoran con el transcurrir de las horas: “Cada día son nuevos síntomas que aparecen. Claramente no soy asintomática. Lo único que no hice fue fiebre. Pero tengo mucho dolor de espalda, dolor de garganta. También tengo un agotamiento físico extremo. Son muchos; ardor en los ojos, dolor de panza, zumbidos en los oídos. Todo eso más lo que te dije; perdida de gusto y olfato”.

En estas circunstancias la modelo está sola en Buenos Aires porque su familia es del interior: “Por suerte tengo a mis amigos, que se preocupan y a mis compañeros en el Canal de la Ciudad, que ya son mi familia, y se preocupan. Ellos están por si necesitamos algo, partiendo desde la comida, porque no podemos salir para nada”, finalizó.