Maru Botana regresa a Mendoza por una razón muy especial

Con una agenda llena de actividades y varios programa de cocina, tanto en la televisión abierta como en las redes sociales, Maru Botana se da el tiempo que no tiene y casa semana viaja a Mendoza por una razón muy especial.

Comprometida con las acciones humanitarias y por sobre todo en defensa de los niños, la cocinera usó su cuenta de Instagram para relatar la razón por la que deja a su familia semanalmente.

“✈️Algunos me preguntan ¿cómo hacés todo lo que hacés? Este año, uno de mis proyectos más importantes es ayudar a @coninargentina a terminar su hospital. Semanalmente comencé a viajar a Mendoza, y aunque me cuesta dejar a mi familia y cortar con mi rutina, hoy estoy en una etapa de agradecimientos. GRACIAS @jetsmart_argentina por permitirme cumplir con este sueño y el de todos estos chicos y sus mamás ❤️ El profesionalismo y la puntualidad de @jetsmart_argentina me está educando”, dijo Maru junto a un video que mostró su viaje, las obras en el hospital de la Fundación Conin y su compromiso social.

El nuevo edificio está en el departamento Las Heras y atenderá a niños desnutridos de todo Mendoza. Con distintas actividades sociales, Maru Botana quien es la madrina de la fundación, junto a Abel Albino siguen sumando fondos a través de sorteos, encuentros y donaciones a través de su página web y redes sociales.