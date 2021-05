Maru Botana habló del video donde se la ve chupando hielo: “Me parecía muy gracioso”

Este fin de semana Maru Botana se convirtió en tendencia por un video que compartió en las redes sociales. En las imágenes se podía ver a la cocinera chupando un bloque de hielo que había encontrado tras una helada en Uspallata.

Este lunes tras el revuelo generado, la cocinera habló con diario Clarín y se río de los memes y le quitó dramatismo al asunto. “Me causa mucha risa”, confió entre risas.

“No lo borré yo. Lo borró uno de los chicos que me manejan las redes sociales y se asustó. Yo por eso lo subí. Porque me parecía muy gracioso. Yo no lo borré”, explicó.

Por esta razón Maru decidió volver a compartir el video en sus historias de Instagram sin importarle la reacción de los usuarios. “Hoy no hubo heladito”, agregó en el posteo de este lunes.

En las imágenes se puede ver a la cocinera chupando hielo mientras caminaba por las montañas en Uspallata. “Mmm. mirá que rica la heladita. Mmm, está buenísima. Mmmm”, dice Maru mientras se come el pedazo de hielo.