Martín Seefeld reveló su deseo de incursionar en la política

Hace tiempo que no escuchábamos en los medios sobre la vida de Martín Seefeld, actor reconocido que formó parte del elenco de la serie éxito “Los simuladores”, entre otras tantas ficciones más. Y en los últimos días habló con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” y reconoció la posibilidad de incursionar en la política así, “desde su lugar”, poder ayudar a otros en el ámbito social.

El artista es amigo íntimo de Mauricio Macri y confió que cada vez tiene más ganas de sumarse al ámbito político y en cuanto le consultaron si le gustaría que el ex mandatario vuelva a ser Presidente, él dijo: “Yo no podría decir si debería Mauricio o no volver a ser presidente. Sería muy soberbio de mi parte. Yo creo que el ex presidente va a tomar las decisiones en ese punto que él considere. Yo creo y deseo de todo corazón que al que le toque estar pueda hacer las cosas bien y que pueda hacer las cosas en el sentido en el que yo siento que las tienen que hacer”.

“Siempre mantuve una misma línea y no he pertenecido al Estado ni trabajado en política, cosa que cada vez tengo más ganas de hacer, eso es una realidad, me dan ganas de participar activamente, desde el lugar que uno está podría ayudar mucho, sobretodo desde una mirada y con una perspectiva”, reveló el actor de 59 años.

Sobre si ha tenido alguna propuesta política, confió: “Hay muchos temas que me parecen fundamentales. Muchos temas que tienen que ver con lo social. Con lo que es cultura y educación. Tengo la sensación de que todo el mundo sabe de todo. Uno puede ser ignorante en otras cosas y no tener la preparación. Pero si el sentido común y la sensibilidad, si la inteligencia, me parece que uno podría participar desde este lugar que te estoy diciendo, ojalá algún día esa oportunidad esté. Cuando uno tiene ganas de trabajar o tiene un objetivo, los objetivos llegan en la medida que uno los trabaja para que lleguen también”.

Y para cerrar la entrevista, Seefeld expresó: “Hay que hacer el trabajo desde el lugar que te toque, desde el lugar que ocupás, si te toca como ciudadano, como actor, desde tu trabajo, desde enseñarle a tus hijos, la honestidad, los valores. Yo creo que todos, de alguna manera, hacemos política con nuestras familias, y nosotros enseñamos y transmitimos valores, y el camino que hay que recorrer y cómo hay que recorrerlo para que nuestros hijos con esta formación todos tengamos un futuro mejor, para que lo puedan mejorar. Hay que trabajar mucho”.