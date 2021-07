Martín Seefeld reveló que a su esposa se la presentó un ex novio de ella y llevan 31 años juntos

Martín Seefeld estuvo en Los Mammones y repasó su carrera artística con Jey Mammón, pero no faltó tiempo para hablar de su vida privada y recordó cómo conoció a su esposa. El actor reveló que un ex novio de ella se la presentó y el conductor no pudo salir del asombro: “Es raro eso...”.

Jey Mammón le preguntó casi al principio del programa: “¿Es verdad que a tu mujer te la presentó un ex novio de ella?”. Y tras quedar sorprendido, el artista confirmó que así fue.

“Es muy raro eso, o tal vez entré en una que no tenía que entrar”, agregó Jey y Seefeld se animó a dar detalles de cómo conoció al amor de su vida.

“Empecé con conflictos con él por otro tema. En medio de ese conflicto, que nos amigamos, me dijo ‘te voy a presenta una persona que es difícil, pero que puede ser para toda la vida’. Y te puedo presentar a una persona que no es difícil, que le gusta divertirse y no quiere nada serio’”, reveló el actor.

Martín Seefeld y su esposa. Gentileza.

El artista contó que casi sin pensar demasiado le respondió lo que él quería: “Y le dije ‘vamos a lo difícil’”. Y resaltó: “Fue la única mujer que me presentaron en mi vida y ya hacen 31 años que estamos juntos, fue para toda la vida”.

“Valeria es mi compañera de vida y la mamá de mis dos hijos, que son lo mejor que tengo en el mundo”, cerró.