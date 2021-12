Martín Liberman contó su lucha para ser padre: “Hicimos tres fertilizaciones in vitro hasta lograrlo”

La historia de amor de Martín Liberman y Ana Laura López comenzó en el 2014, cuando ambos formaron pareja en el “Bailando”. En ese momento, el periodista estaba casado con Marcela Greco pero al tiempo se separó y se la jugó por su partenaire del programa de Marcelo Tinelli.

Hoy, la pareja está feliz, casada desde hace un año y en la dulce espera de su primer hijo juntos; el bebé se sumará a la familia ensamblada que integra Blas, el hijo de 12 años que Martín tuvo con Marcela.

Fue en las redes sociales que el hombre de las noticias deportivas y la bailarina anunciaron que serían papás; compartieron un video emocionante en el cual revelaron su lucha para lograr su sueño de traer un hijo al mundo. Se ven desde las inyecciones que debió aplicarse Ana hasta las reacciones de los familiares y amigos al saber del embarazo.

Martín Liberman y Ana Laura López serán papás y revelaron el duro proceso que debieron pasar.

Martín y su esposa debieron realizar un tratamiento médico para ser padres y vivieron momentos muy difíciles, angustiantes, pero juntos los superaron y hoy se los ve sonrientes y ansiosos por recibir a su hijo.

Apenas comenzó la relación entre los ex participantes del “Bailando”, ella expresó su deseo de ser madre y él le anticipó que, seguramente, iban a tener que hacer un tratamiento de fertilidad como lo había hecho en su anterior matrimonio.

Según confiaron a Teleshow, su búsqueda arrancó en el 2020 y apenas se habilitaron las consultas médicas presenciales comenzaron con el tratamiento. “No todo fue tan fácil como me imaginaba. Fui ilusa, pensaba que por ser joven y sana iba a lograrlo en la primera oportunidad, siempre tan confiada. Pero fueron tres procedimientos, tres intentos hasta que la tercera fue la vencida”, dijo la mujer que hoy luce una pancita hermosa de cuatro meses.

A lo que Liberman sumó: “Este éxito llega después de haber hecho tres tratamientos de fertilidad in vitro. Es una historia de lucha, no fue soplar y hacer botellas. Tuvimos que hacerlos porque yo tengo azoospermia. Mi hijo Blas nació después de siete tratamientos. Estoy acostumbrado a luchas, postergaciones y tengo mucha paciencia. Mi experiencia fue muy útil para sobrellevar todo lo que estábamos viviendo”.

El también conductor reveló que Anita tenía miedo del procedimiento por lo que la acompañó en todo momento, “fue un acto de amor teniendo en cuenta que ella pone el cuerpo”.

“En el proceso le perdí el miedo a las agujas, fue un gran avance. Y creo que no fue tanto el desgaste físico, como el emocional, el manejo de la ansiedad, la espera, la ilusión y desilusión que uno atraviesa durante todo ese viaje. Encima con Martín no le dijimos nunca nada a nadie sobre lo que habíamos empezado a hacer”, reveló López.

Martín Liberman y Ana paula López revelaron el sexo del bebé que esperan

Apenas el matrimonio Liberman López recibió el resultado positivo de embarazo, corrieron a contarle la buena nueva a sus seres más queridos y sin dudas, el momento que nunca olvidará Martín es cuando le reveló a su hijo que tendría un hermanito.

El periodista le dio una carta escrita por Ana y sobre ese episodio reveló: “Lo tomó muy bien, estuvo 10 o 15 segundos de análisis, me miraba y miraba la carta. Me dio un abrazo, estaba feliz. Se fue a su cuarto, agarró su teléfono y llamó a sus amigos, les decía: ‘Voy a ser hermano’. Yo me puse a llorar, me conmovió”.

Y la gran novedad es que Martín Liberman y Ana Laura López van a tener un varón, “Nos prometimos esperar para contar cuál va a ser el nombre. Igual no está definido”, dijo la mamá primeriza. Mientras que el mediático añadió que hay dos en vista pero para la elección final le preguntarán al hermano mayor.

La familia recibirá al pequeño el 14 de mayo de 2022 y todo lo que les espera es un camino cargado de amor y felicidad; claro que también de pañales, mamaderas, llantos y chupetes.