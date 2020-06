Martín Insaurralde habló con “Morfi” desde la clínica: “Hoy me siento bárbaro”

Este Día del Padre fue muy diferente para Martín Insaurralde. Sin festejo junto a sus hijos, el intendente lo pasó aislado en su habitación del Hospital Lavallol, donde pelea contra el coronavirus. Y para que sea más ameno, Gerardo Rozín lo entrevistó para “Morfi”.

El marido de Jésica Cirio dio una entrevista para el ciclo de Telefe y allí habló sobre su estado de salud: “Quiero empezar por el final: anoche pasé mi mejor noche, la número once, y hoy me siento bárbaro, con la capacidad pulmonar ya desde ayer bárbara, con buena oxigenación y ningún dolor muscular ni de garganta”.

“El miércoles fue el día del quiebre de la enfermedad en el que se me había reducido la capacidad pulmonar”, compartió y sumó: “A la noche me hicieron una pequeña intervención quirúrgica porque no tengo buenas venas para poder recibirlo y me transfundieron plasma y corticoides”.

“Estoy feliz porque creo que fue una lucha que valió la pena”, dijo Martín conmovido. Y a modo de reflexión, le confió a Rozín: “Cuando pasa por estas cosas, primero lo mejor es cuidarse, que a cualquiera le puede pasar. Yo he tomado todos los recaudos necesarios, pero por mi actividad tenía roce con muchas personas. Hasta que no haya una vacuna hay que cuidarse”.

La modelo y conductora de “Morfi”, que cumple su rol desde casa porque está aislada, confió: “Hoy es la primera mañana que lo escuché bien y contento porque pudo dormir. Se durmió como a la 1 y pudo pasar la noche bien. Me alegró el día, me puso muy contenta”.

“Uno de los hijos fue hasta la puerta de la clínica y le llevó una foto de todos”, reveló y agregó: “Ayer (sábado) con Chloe nos pasamos la tarde haciéndole cartelitos, pintándole cosas súper lindas y se las mandamos muy tempranito al teléfono con unos videos”.