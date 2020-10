Martín Baclini renunció al Cantando por un Sueño en medio de un escándalo con un miembro del jurado.

Luego de los positivos por coronavirus entre los participantes del “Cantando por un Suelo” (El Trece), el escándalo y renuncia de Alex Caniggia por su discusión con Oscar Mediavilla, ahora se suma otra baja de Martín Baclini.

Ángel de Brito comentó que el empresario presentó su renuncia luego de una noche tensa con Nacha Guevara. Al parecer el rosarino ya estaba pensado en dejar el programa y el fin de semana estuvo reunido hablando con la producción: “Él no quería saber nada de volver a verla cara a cara y por eso ayer lo dijo. Con mucha educación, hay que destacarlo porque eso nadie lo valora, pero dijo que sintió que había sido agresiva y que lo destrató al aire. Nacha ayer lo sobró, no lo respeta”, comentaron en LAM.

“De hecho ayer se lo dijo, con mucha educación, y lo destaco porque estas cosas nadie las valora. Martín dijo lo que le pasó con la devolución de Nacha. La sintió agresiva, que lo destrató, que él fue educado todo el tiempo, cosa que es real. Y ayer Nacha lo sobró. No hay nada para decir. No lo respeta”, afirmó. Y lo defendió: “¿Por qué no respetarlo? Si es un tipo educado, no jode nadie. Nacha está habilitada a decirle que es horrible o espantoso, pero si alguien se siente herido frente a eso, mínimamente decí que estuviste mal”, opinó De Brito.

Finalmente Baclini decidió quedarse por pedido de la producción, pero su renuncia está presentada por si se presenta una nueva situación con Nacha.