Martín Baclini quedó deslumbrado por la belleza de una bailarina

Este fin de semana Lourdes Sánchez celebró su cumpleaños y como no podía ser de otra manera, la pasaje del Chato Prada festejó rodeada de su círculo más íntimo.

Entre los selectos invitados, la bailarina invitó a Martín Baclini y Yanina Latorre. Los amigos de Lourdes pasaron un excelente momento y por supuesto al día siguiente la madre de Lola Latorre no pudo aguantar contar lo sucedido en el festejo.

En “LAM” y con Ángel de Brito y las angelitas muy atento Yanina comentó: “No, no sabía que era casada, porque es muy mona, estaba ahí sentada, es muy histriónica, muy divertida, ella desplegó todo su encanto toda la noche”, dijo la rubia.

Luego agregó: “No es modelo, es actriz, todavía es una ‘junta de fracasos’, según ella (risas). Él no la conocía, la empezó a mirar, la empezó a mirar, empezó a contarle no sé qué, hasta que, en un momento, ella le dijo que tenía una hija, ahí ya reculó”, recordó divertida.

“Entonces, yo le digo, ‘No, pero a esta no hay que cuidarla, tiene 18’. Y él dice ‘Ay, pero cuántos años tenés’, le dice a ella. Porque ella tiene aspecto de joven, nada más que tiene una hija que la tuvo muy joven. La tiroteó y la verdad que yo no daba un mango, siempre desconfié de Baclini y su gusto por las mujeres. Ahora te digo, ¿sabés cómo tirotea?”, divertida.

Finalmente Yanina contó que la mujer que le quitó el aliento al ex de Cinthia Fernández fue Momi Giardina, ex bailarina de Marcelo Tinelli y muy amiga de Lourdes Sánchez que, al parecer, no le prestó mucha atención al rosarino.