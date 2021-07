Martín Baclini mandó al frente a Luciana Salazar y confirmó que ella le fue infiel a Martín Redrado

Luego de permanecer alejado de los medios pero no de la vida social, Martín Baclini estuvo invitado al programa de América “Es por ahí” y habló de su relación con Cinthia Fernández, sus proyectos y de su gran amistad de Luciana Salazar.

Justamente hace un par de días, el empresario rosarino fue fotografiado cuando salió a cenar con la rubia a un conocido restaurante de Buenos Aires, en medio de escandalosas declaraciones de la ex de Martín Redrado quien reconoció haberlo engañado en reiteradas ocasiones.

Sorprendido por esta información brindada por Salazar a sus seguidores de las redes sociales, Baclini dijo que jamás pensó que su amiga iba a exponer algo tan personal y privado.

“Ella subió dos horas antes una publicación que es una bomba de estruendo, dijo que ella le había sido infiel a Martín un montón de veces”, dijo el mediático a Guido Záffora y luego agregó que entre ellos no existe ningún tipo de relación romántica.

“Yo como amigo lo sabía sinceramente y jamás en mi vida se lo conté ni a mi almohada… Luciana me lo contó en su momento, si es mi amiga, entre amigos te contás las cosas”, dijo sin filtro el invitado.

Luego Baclini siguió hablando y dijo: “No lo sé, yo hablo de Luciana porque es lo que ella expuso, ella contó semejante bomba y yo me quedé duro… Sé todos los detalles. Pero le dije ‘Luli ¿para qué contaste esto? Es una locura’. Yo no te voy a mentir, sí sé quiénes son. Pero jamás lo diría, es mi amiga y tengo códigos. Por más que mañana me pelee tampoco lo diría”, explicó el rosarino.

Para finalizar dijo: ”A Luciana la conozco de antes y nunca había sido infiel, no es que es su modus operandi, cero infiel”.