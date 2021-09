Marley y Mirko decidieron hacerle un especial regalo al ganador de La Voz Argentina

A horas de consagrarse como ganador de la tercera temporada de La Voz Argentina, por decisión del público, Francisco Benítez se convirtió en padre de Ciro, su primer hijo junto a Rocío, su novia. Y movilizado por semejante acontecimiento, Marley le propuso a Mirko hacerle un regalo al joven cordobés.

“Mirko, ayer ganó Francisco en La Voz Argentina, fue el mejor cantante y la gente lo eligió. Sabés que hoy justo fue papá porque nació su hijo Ciro. ¿Qué te parece si le regalamos tu carrito de bebé que ya no usás?”, le dijo el conductor al nene de tres años mientras viajaban en su auto.

El niño no lo dudó y aceptó la propuesta de su padre. Además, le mandó un beso al artista que fue coacheado por Soledad Pastorutti durante toda la competencia, pero opinó sobre la final. ”Yo quería que ganes vos”, le dijo a Marley.

Y el animador le explicó cuál era su rol en el programa: “¿Vos querías que gane yo? Pero yo no concursaba, yo conducía, pero lo ganó Francisco y muy bien estuvo”. Con sus gestos, el nene demostró que no quedó muy conforme con la respuesta que le dio Marley. Sin embargo, eso no impidió que le cediera su cochecito al recién nacido.