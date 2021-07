Marley generó revuelo en la Legislatura de Mendoza y entrevistó a Julio Cobos.

Hace un rato se conoció que Marley estaba llegando a Mendoza. La intención del viaje del conductor fue la de entrevistar a Julio Cobos, senador de Argentina, para un nuevo programa latinoamericano donde se hablará sobre subrogación de vientres. Algunos rumores apuntaban a que Mirko era parte de toda esta investigación, como acompañante de sus papá en los viajes.

Marley habría elegido al político mendocino porque actualmente trabaja en una ley sobre la subrogación de vientres, un tema que en el país no está todavía muy legislado. La entrevista fue en la oficina de Mario Abed por una cuestión de escenografía.

Una charla a solas sobre la subrogación de vientres. Prensa Legislatura | Prensa Legislatura

Recientemente, el conductor confesó que está pensando en darle un hermanito a Mirko. “Mirko ya es tan niño... Dejó de ser un bebé. Ya dejó la cuna que le regaló Susana Giménez y pasó a su cama. Todo está pasando muy rápido; me da nostalgia que se termine la etapa de bebé y me dan ganas de ser padre nuevamente”, confesó.

“Ya estoy en comunicación con quien es la donante de óvulos. Si se puede, me gustaría repetir. Que estén hermanados completamente sería lo ideal”, dijo sobre el tema.

En encuentro con Brittany, la mujer que llevó a Mirko

En 2019, Marley mostró el momento en que su hijo conoció a la mujer que lo llevó durante el embarazo. Mirko nació en 2017, pesando 3.200 kgs., a través del alquiler de un vientre en Los Ángeles.

“No la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de las enfermedades de la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, es una chica de Siberia, Rusia, que vive en los Estados Unidos”, explicó hace un tiempo cuando fue invitado a Intrusos.

Sin embargo, fue un viaje que realizó junto a Susana Giménez en su programa Por el Mundo que el conductor le dio la oportunidad a su hijo de conocer a Brittany, la mujer que lo llevó por 9 meses. Se encontraron en Sidney y Brittany no pudo contener la emoción. “Hola, hermoso. Oh, por Dios, está tan grande. No puedo creer que es el mismo bebé. Es tan adorable…”, dijo con una enorme sonrisa a la que Mirko le respondió igual.