Marley confesó quién es el jurado más picante de La Voz Argentina

La Voz Argentina lidera ahora el rating de Telefé, demostrando el talento de muchos argentinos y dando una oportunidad para entrenar con reconocidos músicos que los entrenarán durante las siguientes semanas. Entre el jurado elegido para la competencia conducida por Marley, se encuentran la estrella pop Lali Espósito, Soledad Pastorutti, y un combo de la familia Montaner, con el mismo Ricardo y sus dos hijos, Mau y Ricky.

Pero parece que a solo días de su estreno, uno de los artistas se ganó el título de “el más bravo”, confesión hecha por el mismo Marley que revela un pequeña interna entre el jurado. “Son todos bravos, pero Lali es brava brava. Y cuando quiere a alguien, lucha fuerte por los artistas”, dijo el conductor, con quien la protagonista de Sky Rojo tiene una gran relación.

La cantante lucha por los músicos que llaman su atención. Google

De hecho, recientemente la actriz tiró un divertido comentario cuando no logró conseguir que la participante mendocina, Esperanza Careri, se quedara en su equipo. “Mirá, no sé qué decirte para que vengas a mi equipo y la verdad es que tengo para ofrecerte todo, ¡hasta un riñón! Tengo muchas posibilidades de ganar este programa y si vos estás en mi equipo, claramente ganamos. Girl power. Tengo para proponerte un lugar en el que vas a brillar, para que trabajemos juntas”, dijo primero para convencerla.

Pero cuando eligió al dúo de hermanos y Lali no pudo evitar un divertido comentario respecto a Sky Rojo, la serie que protagoniza en Netflix: “¡Esperanza, no! “¿Para qué hice esa serie de porquería? ¡No me sirvió de nada!”.

La opinión de Marley sobre los Montaner

El conductor también fue consultado por la química que se da entre los miembros de la familia Montaner: “Mau y Ricky son dos personas increíbles. No solamente son súper talentosos, grandes productores, compositores y cantantes, sino que además son muy graciosos”.

“Es muy divertido ver cuando se dan vuelta y se da vuelta el papá, porque empieza una lucha entre la misma familia y se sacan los trapitos al sol”, confesó sobre algunos de sus momentos preferidos en el programa, aunque no se salva de pasar momentos vergonzosos:

“Es buenísimo lo que pasa en redes también porque muchas veces pasa que estoy con la familia y alguien empieza a cantar y digo: ‘¡Wow, no puedo creer la voz que tiene tu hijo!’. Después, canta en el escenario y no se da vuelta nadie. Y no sé ni cómo mirarlos, no sé por qué no se dieron vuelta”, confesó en lo que sucede tras bambalinas.