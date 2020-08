Marley confesó que para él, Mirko siempre será un bebé

Como él mismo se hace llamar, el papá de Mirko celebró la llegada a su vida del pequeño. Marley mostró una tierna foto donde ambos comparten un momento del día en casa.

Sabido es que al conductor le gusta compartir la vida cotidiana con su hijo. Desde el minuto uno de su nacimiento hasta ahora no hace otra cosa que subir videos y fotos compartiendo y disfrutando la vida con su pequeño.

Si bien todos podemos ver a Mirko crece a pasos agigantados, el propio Marley confesó que él no podrá verlo nunca como otra cosa que no sea un bebé. Es el hecho de haberlo tenido en brazos, haberlo alimentado y también haber transitado otras cosas no tan gratas de la crianza asegura que le dan una mirada de Mirko que no podrá borrar jamás de su memoria.

Por tal motivo, usó su cuenta de Twitter para indicar la nostalgia que le provoca ir adentrándose junto a su hijo en una nueva etapa. Inclusive, el conductor de Por el Mundo reconoció en el post que dentro de dos meses más su hijo cumplirá 3 años. No obstante, admitió que ve en él un niño que deja de ser un pequeñito y se emociona por todos sus logros.

La publicación alcanzó cientos de comentarios de sus seguidores, que intentaron consolar al padre preocupado.

Como todo lo que su retoño hace él lo festja, de seguro debe tener algo pensado para su tercer natalicio. ¿Vos qué pensás?