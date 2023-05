Marisa Brel se sacó fotos en malla desde abajo y su delantera quedó muy cerquita de la cámara

Marisa Brel regresó a la escena mediática con su participación en el panel de Gran Hermano, uno de los más grandes éxitos de los últimos años. Si bien es conocida en el ambiente desde hace años, se alejó de la televisión y poco se supo de ella.

Sin embargo, la periodista se enfocó en las redes sociales y le dedica tiempo a un emprendimiento que ofrece a través de Instagram, donde tiene más de 258 mil seguidores.

Allí, promueve mensajes de amor propio y no duda en mostrarse feliz y segura con su cuerpo. Brel tiene 53 años y sube fotos en sus redes con escotes y en traje de baño y le llueven los halagos de sus seguidores.

“No soy perfecta pero me cuido y me amo. Y en estos días me mimo y consiento porque me lo merezco. Porque me podrán lastimar pero nunca derrotar”, escribió al pie de su video en el que posa desde distintos ángulos con su traje de baño.

Luego, en uno de sus últimos posteos, posó con un traje de baño que resaltó su parte de adelante. Marisa puso su celular en modo “selfie” y dejó en claro que no hay edad para mostrarse y sentirse sensual y mucho menos para el “beboteo” en redes.

“Hablar sana. Ahora me siento más liviana. Tirar pesos que te hacen daño. Respirar y Soltar. Con la frente alta. Siempre. Eso”, escribió al pie de sus fotos con el sol abrazándola.

“Marisa Hermosa, creo que estás más bella que nunca, brillas por todos lados !!!”, “Excelente!!!! Siempre para adelante!!!!”, “Me encanta ese traje de baño!!, “Qué hermosa”, “Tu belleza nos ilumina más que el sol”, “Diosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Marisa Brel cautivó con una bikini que realzó su figura

La periodista estuvo un tiempo alejada de la televisión por problemas personales. Es que su hija mayor, Paloma, estuvo internada mucho tiempo. La joven fue intervenida quirúrgicamente por una hidrocefalia luego de que le encontraran un tumor maligno, y recibió el apoyo de muchas figuras, entre ellos Ángel de Brito, su gran amigo.

Además, es fanática de compartir reels y en uno de los últimos posó frente al espejo de su casa con una bikini de tiritas que lució orgullosa a sus 53 años.

